قرقاش: على إيران مراجعة تبجّحها تجاه المنطقة

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن على إيران مراجعة تبجحها باحتلال أربع عواصم عربية والحفاظ على الخامسة من «السقوط»، وأن تراعي حقوق الجيرة وأخوة الإسلام، في وقت أكد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر أن القرار التاريخي بإعلان عاصفة الحزم وإعادة الأمل لإنهاء الانقلاب الحوثي الإيراني واستعادة الدولة اليمنية، وحّد العرب وقضى على أطماع إيران في المنطقة.

وتطرق معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، في تغريدة على تويتر إلى الاستياء الإيراني الذي عبر عنه مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والإفريقية، حسين أمير عبد اللهيان، من الموقف الموحد لكل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين تجاه الأطماع الإيرانية في المنطقة. وكتب معاليه: من الأصوب أن يسأل الدكتور عبداللهيان عن أسباب الموقف الإماراتي السعودي البحريني المشترك تجاه سياسة بلاده، وأن يراجع التبجح باحتلال أربع عواصم عربية والحفاظ على خامسة من «السقوط»، وأن يؤكد ضرورة أن تراعي إيران حقوق الجيرة وأخوة الإسلام.

قرار تاريخي

في الأثناء، أكد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر أن القرار التاريخي الذي اتخذه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بإعلان عاصفة الحزم لإنهاء الانقلاب الحوثي الإيراني واستعادة الدولة وإعادة الأمل، وحّد العرب وقضى على أطماع إيران في المنطقة.

وقال بن دغر خلال استقباله في قصر المعاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، قائد قوات التحالف العربي بعدن العميد محمد الحساني، وقائد القوات السعودية العميد سلطان بن فهد إسلام، وعدداً من ضباط قوات التحالف العربي: «بفضل من الله وبجيشنا الوطني المرابط في الجبهات والوديان والسواحل والمرتفعات، وبدعم وإسناد من قوات التحالف العربي استطعنا تحرير 85 في المئة من الأرض ونحن اليوم أمام نصر كبير سيكتمل بتحرير محافظة تعز قريباً من ميليشيات الحوثي الإيرانية».

وأكد أن الحكومة بذلت خلال العام الماضي جهوداً كبيرة لتطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة بتوفير الخدمات وضبط الأمن والاستقرار ومحاربة تنظيم القاعدة الإرهابي وصرفت المرتبات ودعمت كل قطاعات الكهرباء والصحة والمياه والطرقات والنظافة حتى خرجت عدن والمحافظات المحررة من عنق الزجاج.

ودعا بن دغر أبناء اليمن عامة وعدن خاصة إلى الالتفاف حول الشرعية وعدم الاستماع إلى الدعوات التمزيقية التي تسعى لإدخال البلاد في نفق مظلم هي في غنى عنه، والتي لن تخدم سوى أعداء الوطن ممثلاً بميليشيات الحوثي الإرهابية الذين تسببوا في دمار مؤسساته وقتلوا أبناءه.

من جانبه وضعت قوات التحالف العربي رئيس الحكومة اليمنية في صورة مجملة للعمليات العسكرية وما نتج عنه من تقدم عسكري ميداني في محافظة لحج وتعز وسير المعارك العسكرية مؤكداً أن التحالف العربي يدعم الشرعية لتحرير جميع الأراضي اليمنية من الميليشيات الحوثية، مشيراً إلى أن حفظ الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة من أولويات التحالف العربي وأهداف عاصفة الحزم وإعادة الأمل.

كما تطرق اللقاء إلى الأوضاع الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن وباقي المحافظات وعبر اللقاء عن رفضه القاطع لكافة أشكال الفوضى ودعوات العنف والتخريب في العاصمة المؤقتة عدن، مؤكدين سعي الجميع لتوحيد الجهود خلف حكومة شرعية ومعها دول التحالف العربي نحو البناء وفرض الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة وبناء ما دمرته الحرب.