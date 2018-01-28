الأرياني: المشروع الإيراني سينتهي قريباً

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني أن المشروع الإيراني، الذي تقوده ميليشيا الحوثي في اليمن سينتهي قريباً على أيدي أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وكل الشرفاء من أبناء الشعب اليمني، الذين يجسدون بين الحين والآخر انتصارات كبيرة في مختلف المواقع والجبهات العسكرية.

جاء ذلك زيارته، التي قام بها أمس ومعه قائد المنقطة العسكرية السابعة اللواء الركن ناصر الذيباني إلى مواقع جبل دوه على مشارف وادي ضبوعة المحادي لمديرية أرحب محافظة صنعاء.

وقال وزير الإعلام: «أقول للميليشيا الحوثية الإيرانية: ستعود اليمن منبع العروبة كما كانت، وها هي تباشير النصر تأتينا من صعدة وتعز والبيضاء والساحل الغربي والجوف وصنعاء».

وعبر وزير الإعلام عن شكره للأشقاء في دول التحالف العربي وفِي مقدمتهم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وباقي دول التحالف، الذين قادوا التحالف العربي لاستعادة الدولة اليمنية.