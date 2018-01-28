واشنطن نحو وقف تسليح أكراد سوريا

في تطوّر لافت للحملة التركية شمالي سوريا، شدّدت الولايات المتحدة على أنّها لن تزوّد الأكراد بالسلاح بعد الآن، وفيما دعت أنقرة إلى انسحاب أميركي فوري من منبج، دخل القتال الضاري في عفرين أسبوعه الثاني. وقالت الرئاسة التركية، أمس، إن الولايات المتحدة أبلغت تركيا بأنّها لن تزود وحدات حماية الشعب الكردية بأي أسلحة أخرى.

وقالت الرئاسة التركية، إنّ اتصالاً هاتفياً جرى بين إبراهيم كالين الناطق باسم الرئيس التركي وإتش.آر مكماستر مستشار الأمن القومي الأميركي، وأن مكماستر أكد خلاله أن الولايات المتحدة لن تزود وحدات حماية الشعب بالسلاح بعد الآن. وعقّب تشاوش أوغلو على ذلك بالقول: «بعيداً عن الأقوال، نريد الآن أن نرى أفعالاً حقيقية».

دعوات انسحاب

على صعيد متصل، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن على الولايات المتحدة الانسحاب من منبج فوراً. وأضاف أوغلو، إنّ تركيا تريد أيضاً خطوات أميركية ملموسة لإنهاء دعم الولايات المتحدة لوحدات حماية الشعب الكردية. إلى ذلك، ذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن قواته ستتوجه لمحافظة إدلب بعد الانتهاء من معركة عفرين.

وفيما قال قائد عسكري في غرفة عمليات غصن الزيتون، إنّ الجيش الحر سيطر لى قرية علي بيسكي، أكّد رئيس الحكومة المؤقتة ووزير الدفاع، جواد أبو حطب، أنّ الجيش الحر سيخوض معركة منبج بعد الانتهاء من عفرين.

تواصل معارك

في الأثناء، دخلت العملية العسكرية على عفرين أسبوعها الثاني، إذ تتواصل الاشتباكات بين الفصائل الكردية والقوات التركية بمساندة فصائل معارضة سورية على محاور عدة. وبينما لم يتوقف القصف المدفعي على المناطق الحدودية لليوم الثامن على التوالي، تواصلت الاشتباكات على محاور عدة في محيط برصايا وقسطل جندو وبلدة بلبلة ومحيطها.

وتستمر الاشتباكات على محور راجو ومنطقة جنديرس، وتتركز الاشتباكات في عمرا ومعملا. وأكّدت الوحدات الكردية تدمير آلية تركية. وأعلنت وحدات حماية الشعب أنها بسطت سيطرتها على قسطل جندو في جبل برصايا في الريف الشمالي الشرقي لعفرين.

تحييد

أعلن الجيش التركي، تحييد 394 إرهابياً منذ انطلاق عملية غصن الزيتون، الجارية بمنطقة عفرين. وأفاد بيان صادر عن رئاسة الأركان التركية، أن العناصر التي تم تحييدها تنتمي إلى حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي وحزب العمال الكردستاني وتنظيم داعش، وفق وكالة الأناضول للأنباء الرسمية. وقال البيان إنّ سلاح الجو التركي دمّر أيضاً 340 هدفاً للإرهابيين في إطار عملية غصن الزيتون.