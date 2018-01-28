الاحتلال ينفذ حملة اقتحامات واسعة في الضفّة

نفّذت قوات الاحتلال، أمس، حملات دهم وتفتيش واسعة في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة. وذكرت مصادر فلسطينية، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة جنين من جميع الجهات، وداهمت العديد من المنازل وفتشتها ونكلت بسكانها في ظل أجواء البرد القارس والمطر الغزير.

وفي محافظة جنين أيضاً اقتحمت قوة من جيش الاحتلال فجر السبت بلدة اليامون ونفّذت عمليات دهم وتفتيش تركزت في حارة الفريحات والحي الشرقي من البلدة. كما نفّذت قوات الاحتلال عمليات دهم وتفتيش لعدد من منازل المواطنين الفلسطينيين في منطقة جبل جوهر بالخليل وفي مخيم العروب جنوب الضفة.