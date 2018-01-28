إطلاق سراح الوليد بن طلال

كشف مصدر حكومي سعودي مطلع ورفيع المستوى إطلاق سراح الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال بعد موافقة النائب العام على تسوية تم التوصل إليها. جاء ذلك بعد أكثر من شهرين على احتجاز الأمير الوليد في جناح خاص في فندق ريتز كارلتون بالرياض في إطار حملة واسعة على الفساد في المملكة.

ووفق صحيفة «عكاظ» السعودية، فإن مجموعة جديدة من المحتجزين في فندق ريتز كارلتون بالرياض على ذمة قضايا فساد، أُفرج عنهم خلال الساعات الأخيرة، بعد التوصل إلى تسويات معهم ومنهم أمراء ومسؤولون سابقون ورجال أعمال. ورجحت مصادر الصحيفة أن يشهد ملف المحتجزين بشبهة الفساد العام حراكاً خلال الأيام المقبلة لإطلاق سراح المحتجزين بعد استكمال ترتيبات التسوية الخاصة بقضاياهم.

وفي السياق ذاته، أكدت مصادر من أسرة الأمير الوليد بن طلال خبر إطلاق سراحه ووصوله إلى منزله.

وأجرى الوليد بن طلال مقابلة صحافية مع وكالة «رويترز» أكد فيها أنه لا توجد اتهامات ضده قائلاً يوجد فقط مناقشات بيني وبين الحكومة.. تأكدوا أن هذه عملية نظيفة ونحن نتناقش فقط مع الحكومة بخصوص أمور متعددة لا يمكنني البوح بها الآن. ولكن تأكدوا أننا في نهاية القصة بالكامل. أشعر بارتياح شديد لأني في بلدي وفي مدينتي ولهذا أشعر بأنني في بيتي. لا مشكلة على الإطلاق. كل شيء على ما يرام.

وأضاف في المقابلة الصحافية ذاتها «كل الشائعات التي ترددت ضايقتني كثيراً. كلها أكاذيب بصراحة. أنا هنا في هذا الفندق طول الوقت وكل شيء على ما يرام. أتريض وأسبح وأمشي وأتبع نظامي الغذائي. كل شيء على ما يرام، كأنني في بيتي».

وتابع: «حسناً أنا شخص معروف محلياً وإقليمياً ودولياً، أليس كذلك؟ أشارك في مشروعات كثيرة جداً. ليس لدي ما أخفيه على الإطلاق. أنا مرتاح جداً وعلى راحتي جداً. أحلق هنا وكأنني في البيت. يأتي حلاقي إلى هنا. أعيش كأنني في بيتي بصراحة. ليس هناك شيء على وجه الخصوص. كل المناقشات تجرى في العموم. وأريد أن تنكشف الحقيقة بشأن كل تعاملاتي وكل الأمور من حولي».

وأردف قائلاً «لن أغادر السعودية بالقطع. هذه بلدي، وهنا أسرتي وأبنائي وأحفادي. هنا أملاكي. ولائي ليس مطروحاً على الطاولة... للملك ولولي العهد وللسعودية، إنه غير قابل للتفاوض» وعن احتجازه قال «ليس للأمر أي علاقة بالسياسة. لكنني في هذا المكان لتبرئة ساحتي. أود البقاء هنا لحين تبرئة ساحتي مئة في المئة. بوسعي القول إننا وصلنا إلى 95 في المئة تقريباً».