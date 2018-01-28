انتصارات استراتيجية للشرعية في تعز وصعدة

حققت قوات الشرعية اليمنية انتصاراً كبيراً على جبهات المعارك ضد الانقلابيين، بتحريرها تسعة مواقع استراتيجية على امتداد جبهتي تعز وصعدة، بإسناد مباشر من قوات التحالف العربي.

ونجحت قوات التحالف العربي وقوات دعم الشرعية في اليمن، في السيطرة على تبة امكسرى، في إطار العملية العسكرية الواسعة التي ينفذها الجيش الوطني لتحرير محافظة تعز من ميليشيات الحوثي الإيرانية، وذلك بمشاركة بارزة للقوات المسلحة الإماراتية، عبر توفير الإسناد الناري والدعم اللوجستي لقوات دعم الشرعية خلال تقدمها نحو المحافظة.

كما نجحت قوات الشرعية في السيطرة على جبل شيفان ودحر ميليشيات الحوثي التي كانت متمركزة في الموقع من أكثر من عامين ونصف.

وحرر الجيش الوطني ستة مواقع على جبهتي شرقي تعز وغربيها، تضمنت قرى وتلالاً وطرقاً استراتيجية، وسيطرت قواته في جبهة البقع شمالي صعدة بمساندة طيران التحالف العربي على سلسلة جبال الظب غربي سوق البقع، والمطلة على الخط الدولي الرابط بين الجوف وصعدة، في عملية «قطع رأس الأفعى».

إنسانياً، استكملت اللجنة الطبية القادمة خصيصاً من دولة الإمارات زيارتها الميدانية إلى عدد من المستشفيات في حضرموت، كما قدمت دولة الإمارات مساعدات إنسانية لسكان منطقة تنعة بمديرية السوم.

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