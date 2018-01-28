قرقاش: على إيران مراجعة تبجحها ومراعاة حقوق الجيرة

دعا معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، إيران، إلى مراجعة تبجحها باحتلال أربع عواصم عربية والحفاظ على الخامسة من «السقوط»، وأن تراعي حقوق الجيرة وأخوة الإسلام. وتطرق معاليه في تغريدة عبر «تويتر»، إلى الاستياء الإيراني الذي عبّر عنه مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والإفريقية، حسين أمير عبد اللهيان، من الموقف الموحد للإمارات والسعودية والبحرين، تجاه أطماع إيران في المنطقة. وكتب معاليه: من الأصوب أن يسأل الدكتور عبد اللهيان عن أسباب الموقف الإماراتي السعودي البحريني تجاه سياسة بلاده.

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