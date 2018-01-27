الإمارات تدين الهجمات الإرهابية في أفغانستان

أدانت دولة الإمارات انفجار سيارة مفخخة في وسط العاصمة الافغانية كابول اليوم، وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها إدانة دولة الإمارات واستنكارها لهذه الأعمال الإرهابية الجبانة مؤكدة موقف دولة الإمارات الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والمناهض للإرهاب بكل صوره وأشكاله.

كما تؤيد دولة الامارات موقف جمهورية أفغانستان على مواصلة التصدي بكل حسم للإرهاب الذي لا وطن له ولا دين ولا أخلاق، مؤكدة أنّ هذا الحادث الإرهابي يتنافى تماماً مع كل المبادئ والقيم الإنسانية والدينية.

وجددت الوزارة دعوتها إلى تعزيز التنسيق بين دول العالم وتكاتف جهود المجتمع الدولي لضمان اجتثاث آفة الارهاب الخطيرة التي تهدد الأمن والاستقرار العالميين والقضاء على مسبباتها وتجفيف منابع تمويلها.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.