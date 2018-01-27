تواصل عملياتها العسكرية لتحرير "تعز"

قوات الشرعية في اليمن تسيطر على تبة "امكسرى"

المصدر:
  • وام
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نجحت قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وقوات دعم الشرعية في اليمن في السيطرة على تبة "امكسرى" اليوم في إطار العملية العسكرية الواسعة التي ينفذها الجيش الوطني لتحرير محافظة تعز من ميلشيات الحوثي الإيراني وذلك بمشاركة بارزة للقوات المسلحة الإماراتية عبر توفير الإسناد الناري والدعم اللوجستي لقوات دعم الشرعية خلال تقدمها نحو المحافظة.

وتهدف العملية العسكرية الواسعة التي أعلن عنها الجيش الوطني إلى فك الحصار المفروض من قبل ميلشيات الحوثي الإيرانية على مدينة تعز منذ نحو ثلاث سنوات.

 

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