قوات التحالف العربي وقوات دعم الشرعية في اليمن على مشارف مديرية حيس

واصلت قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وقوات دعم الشرعية في اليمن تقدمها في الساحل الغربي اليمني.

وشنت القوات هجوما مباغتا وواسعا بإسناد طيران قوات التحالف العربي يوم أمس على مديرية حيس وحررت عدد من القرى والمناطق التابعة لها بدعم كبير من القوات المسلحة الإماراتية في ضربة كبيرة لمليشيات الحوثي الإيرانية كبدتهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وأسفرت عن أسر البعض منهم.

وتواصل القوات تقدمها تجاه مركز حيس والذي يبعد عنهم حوالي 8 كيلومترات.

ويمثل تقدم قوات التحالف العربي وقوات دعم الشرعية نحو مديريه حيس ومديريه تعز إنجازا عسكريا كبيرا نحو التحرير الكامل لليمن من مليشيات الحوثي الإيرانية إضافه إلى قطع الإمدادات عنهم.

