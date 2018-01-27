تحرير عدد من القرى والمناطق التابعة لمدينة حيس اليمنية

بدعم كبير من القوات المسلحة الإماراتية، تم تحرير عدد من القرى والمناطق التابعة لحيس بعد تقدم قوات دعم الشرعية في اليمن في الساحل الغربي اليمني.

وشنت قوات دعم الشرعية بدعم من قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية هجوما مباغتا وواسعا بإسناد طيران قوات التحالف العربي يوم أمس على مديرية حيس وحررت عدد من القرى والمناطق التابعة لها بدعم كبير من القوات المسلحة الإماراتية في ضربة كبيرة لمليشيات الحوثي الإيرانية كبدتهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وأسفرت عن أسر البعض منهم.

ويمثل تقدم قوات التحالف العربي وقوات دعم الشرعية نحو مديريه حيس ومديريه تعز إنجازا عسكريا كبيرا نحو التحرير الكامل لليمن من مليشيات الحوثي الإيرانية إضافه إلى قطع الإمدادات عنهم.