الإمارات تطالب بدولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية

طالبت الإمارات، باسم المجموعة العربية، المجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي تدابير أو إجراءات أُحادية الجانب تهدف إلى تغيير الطابع الديمغرافي لمدينة القدس الشريف وتهدد حل الدولتين، مشددةً على تكثيف وتسريع كل الجهود الدولية والإقليمية الهادفة إلى تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك خلال بيان المجموعة لدى الأمم المتحدة الذي أدلى به سعود الشامسي، نائب المندوبة الدائمة والقائم بالأعمال لدى البعثة الدائمة للإمارات باسم المجموعة العربية، أمام الجلسة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن، أمس، في نيويورك، بشأن الحالة في الشرق الأوسط.

بدوره، أكد مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، أن أي اعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل، أو نقل سفارة أي بلد إليها، هو أمر باطل وإجراء لا يؤدي إلا إلى إشعال التوتر في المنطقة.

ميدانياً، نفذت قوات الاحتلال، أمس، حملات دهم وتفتيش واسعة في الضفة الغربية، بينما أصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص الحي وآخرون بالاختناق من جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال على الشريط الحدودي.

للتفاصيل اقرأ: