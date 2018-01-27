السيد البدوي مرشحاً للانتخابات الرئاسية في مصر

كشف الناطق باسم حزب الوفد عضو الهيئة البرلمانية للحزب، د. محمد فؤاد، عن كواليس قرار أعرق الأحزاب الليبرالية في مصر وأقدمها «الوفد»، الدفع بمرشح يخوض غمار العملية الانتخابية، وهو رئيس الحزب د. السيد البدوي.



وأوضح فؤاد لـ«البيان»، من القاهرة، أمس، عشية الإعلان عن نية الوفد الدفع بالبدوي مرشحاً عن الحزب للانتخابات الرئاسية المرتقبة منافساً للرئيس الحالي الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن اليوم السبت هناك اجتماع داخل الهيئة العليا للحزب لمناقشة الأمر والإعلان رسمياً عن الدفع بالبدوي.



وذكرت مصادر في الحزب أن البدوي تقدم بطلب إجراء الكشف الطبي تمهيداً لترشحه لانتخابات الرئاسة المصرية. والفحوص الطبية للمرشحين المحتملين لازمة قانوناً لقبول أوراق الترشح لخوض انتخابات الرئاسة.

وفي اتصال هاتفي مع وكالة «رويترز»، أكد رئيس المجالس الطبية المتخصصة، عماد كاظم، التي تجري الفحوص، تلقي طلب الكشف الطبي من رئيس حزب الوفد.



في الغضون، أعلن الناطق باسم الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية محمود الشريف أن مكاتب الشهر العقاري واصلت عملها يوم أمس، ووصل إجمالي عدد التأييدات إلى مليون و350 ألفاً و27 تأييداً تقريباً. وأضاف أن مجلس إدارة الهيئة يستعرض، اليوم السبت، أمر عدد من طلبات منظمات المجتمع المدني التي تم فحصها للفصل في أمر قبولها من عدمه، بينما أعلن حزب الوفد الدفع برئيسه لخوض غمار الانتخابات المقبلة ومنافسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأشار إلى أنه يبدأ، بعد غدٍ الاثنين، تسليم أكواد المتابعين المقبولين من منظمات المجتمع المدني، مع استمرار فترة تسجيل طلبات المتابعين لأول فبراير المقبل. وأوضح أن الهيئة تتابع عمل لجان تسجيل رغبات الوافدين على مستوى الجمهورية، وتكليف اللجان بالتوجه إلى أماكن التجمعات، تيسيراً على المواطنين المصريين الراغبين في تسجيل رغباتهم، لتغيير لجانهم الانتخابية في الانتخابات الرئاسية.