مباحثات سعودية بريطانية بشأن المستجدات إقليمياً ودولياً

عقد وزير الخارجية السعودي عادل بن أحمد الجبير، في جدة، أمس، جلسة مباحثات مع وزير خارجية المملكة المتحدة بوريس جونسون، الذي يزور المملكة حالياً، الأوضاع إقليمياً ودولياً. وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أنّ الجبير بحث مع جونسون العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين ومستجدات الأوضاع إقليمياً ودولياً.

ومن المقرر أن يلتقي جونسون خلال الزيارة مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز لبحث العديد من الملفات، يأتي في مقدمتها الأزمة الخليجية القطرية، إضافة إلى الملف اليمني.

وقالت مصادر دبلوماسية في العاصمة الرياض في وقت سابق، إنّ وزير الخارجية البريطاني سيبحث مع نظيره السعودي ما وصلت إليه جهود الوساطة الكويتية لحل الأزمة مع قطر، كما سيبحث معه العمل على وقف التصعيد ووحدة الخليج من أجل الاستقرار الإقليمي.

ووفقاً للمصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، يبحث جونسون القضايا الأمنية والثنائية مع التركيز على التعاون لمواجهة التهديدات المشتركة المتمثلة في التطرف والأصولية والإرهاب.