المعلمي يسخر من عزم قطر امتلاك «إس400»

سخر مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، على تقارير حول نية قطر شراء منظومات روسية للدفاع الجوي بينها «إس-400».

وفي حديث مقتضب مع وكالة «تاس» الروسية بعد مشاركته في أعمال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط، قال المعلمي، في إشارة إلى المساحة الصغيرة لأراضي قطر: «في أي مكان سينشرونها؟».

واعتبر عدد من الخبراء العسكريين صفقة «اس 400» اضافة لما انتهجته الدوحة من تكديس الاسلحة بلا طائل، ووقعت قطر اتفاقاً مع بريطانيا لشراء 24 مقاتلة من طراز «تايفون»، بعد اتفاقين متعاقبين مع الولايات المتحدة لشراء 36 طائرة من طراز بوينج «إف-15 كيو.إيه»، وفرنسا لشراء 12 مقاتلة إضافية من طراز رافال.