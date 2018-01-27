فقر

المصدر:
  • أ ف ب
التاريخ:
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طفل يمني يفتش في النفايات لجمع مواد قابلة لإعادة الاستخدام في العاصمة اليمنية صنعاء في ظل المعاناة من الفقر مع استمرار انتهاكات الحوثيين وحرمان اليمنيين من أبسط حقوقهم في العيش الكريم.

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