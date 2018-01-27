«كاس على كل الناس»، أكثر جملة تعبر عن واقع الحرب السورية وهي المفضلة لدى الشعب السوري في وصفه لمرارة الصراع وحصة كل مواطن منه.. لكن البعض يرى أن هذا الثمن أصبح باهظاً.