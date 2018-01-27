طفل يمني يفتش في النفايات لجمع مواد قابلة لإعادة الاستخدام في العاصمة اليمنية صنعاء في ظل المعاناة من الفقر مع استمرار انتهاكات الحوثيين وحرمان اليمنيين من أبسط حقوقهم في العيش الكريم.
طفل يمني يفتش في النفايات لجمع مواد قابلة لإعادة الاستخدام في العاصمة اليمنية صنعاء في ظل المعاناة من الفقر مع استمرار انتهاكات الحوثيين وحرمان اليمنيين من أبسط حقوقهم في العيش الكريم.
رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالتعهد السخي الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية
يواصل الجيش الوطني، بإسناد من قوات التحالف في اليمن، لليوم الثاني، هجومه على مواقع ميليشيات الحوثي الانقلابية في تعز، إذ أسفرت المواجهات في الجبهة الشمالية الغربية عن تحرير 10 مناطق شمالي المدينة
دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، حلفاء الولايات المتحدة إلى العمل من أجل منع إيران من حيازة سلاح نووي، وقال في كلمة أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا:
عرضت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) صوراً لأسلحة وصواريخ إيرانية، دعمَّت بها ميليشيا الحوثي الإرهابية لنشر الفوضى في
التقى السفير أحمد علي عبدالله صالح، أول من أمس، ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي الذي قدم له واجب العزاء في وفاة والده الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح،
طفل يمني يفتش في النفايات لجمع مواد قابلة لإعادة الاستخدام في العاصمة اليمنية صنعاء في ظل المعاناة من الفقر مع استمرار
أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنَّ قطر الآن في وضع صعب، وعليها تغيير سلوكها. وشدّد معالي قرقاش،
أولت الإمارات أهمية كبيرة لجرحى الحرب في عموم جبهات الحرب في اليمن، حيث وفرت جسراً جوياً وبحرياً لنقل الجرحى منذ الساعات الأولى لتحرير عدن.
كشف الناطق باسم حزب الوفد عضو الهيئة البرلمانية للحزب، د. محمد فؤاد، عن كواليس قرار أعرق الأحزاب الليبرالية في مصر وأقدمها «الوفد»،
ضربت خلافات حادة الأسرة الحاكمة في قطر على خلفية سيطرة «تنظيم الحمدين» على ثروة البلاد وسلطتها وهدد أفراد من الأسرة تميم وحاشيته بفضح ممارساته مالم يتم تصحيح الأخطاء الكبيرة
سخر مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، على تقارير حول نية قطر شراء منظومات روسية للدفاع الجوي بينها «إس-400».
تواجه قطر أزمة سيولة عنيفة وبات اقتصادها في خطر محدق بسبب السياسة الداعمة للارهاب التي تنتهجها، مما أدى إلى تراجع حجم القروض الممنوحة من البنوك القطرية