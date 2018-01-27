أحمد علي عبدالله صالح يلتقي نائب وزير الخارجية الروسي

التقى السفير أحمد علي عبدالله صالح، أول من أمس، ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي الذي قدم له واجب العزاء في وفاة والده الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، الذي اعتبر فقدانه خسارة كبيرة بوصفه شخصية محورية في اليمن والمنطقة، وأهم مفاتيح الحل للقضية اليمنية.. مشيدا بدور الفقيد في تعزيز العلاقة الروسية - اليمنية طوال سنوات.

وأكد المسؤول الروسي خلال اللقاء أن حكومة بلاده على تواصل مع الأطراف المعنية بهدف التوصل إلى حل للقضية اليمنية، سواء كان ذلك في مراحل المفاوضات السابقة مثل جنيف والكويت أو في الفترات المقبلة.. وشدد في هذا الصدد على الدور الذي يمكن أن يلعبه حزب المؤتمر الشعبي العام من أجل التوصل إلى حل في اليمن.. ونوّه في الوقت نفسه إلى دعم روسيا للجانب الإنساني في اليمن لرفع المعاناة عن شعبها.

من جانبه رحب السفير أحمد علي عبدالله صالح بنائب وزير الخارجية الروسي، شاكرا له وللقيادة والشعب الروسي هذه المشاعر الطيبة.. وأعرب عن تقديره لحرص موسكو على خروج اليمن من أزمته.

وأبدى ثقته في قدرة قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام في الداخل والخارج على الوحدة، وأنهم سيمضون قدما من أجل مستقبل أفضل لليمن.

وشدد أحمد صالح على اصطفاف قيادات وأعضاء المؤتمر إلى جانب كل شرفاء الوطن حتى تزول الغمة عن الشعب اليمني ويعود الوطن شامخا معافى، كما يريد أبناؤه وكل الخيرين من الأشقاء والأصدقاء في الوطن العربي والعالم.

حضر اللقاء ألكسندر يفيموف سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى دولة الإمارات.