اللجنة الإماراتية تواصل زياراتها الميدانية لمختلف مستشفيات حضرموت

واصلت اللجنة الطبية القادمة خصيصاً من دولة الإمارات زياراتها الميدانية إلى عدد من المستشفيات بمحافظة حضرموت يرافقها أعضاء هيئة الهلال الأحمر الإماراتي العاملون في المحافظة اليمنية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بزيادة وتعزيز الدعم الطبي المقدم لحضرموت.

وزار الوفد في اليوم الثاني مستشفيات «الديس الشرقية وقصيعر والريدة الشرقية» وأجرى مسحاً شاملاً لاحتياجاتها الراهنة من المستلزمات والأدوات الطبية والمباني والأثاث والتجهيزات الأخرى إلى جانب العناصر البشرية من أطباء واستشاريين وممرضين من أجل تمكين المستشفيات من استيعاب الطلب المتزايد من المرضى والمراجعين.

وتوجه محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني بجزيل الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على اهتمامه وحرصه على دعم القطاع الصحي ومساعدة أبناء المحافظة في جميع المجالات.

وأكد محافظ حضرموت، خلال استقباله اللجنة بحضور وزير الصحة البرفيسور ناصر باعوم ومدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت الدكتور رياض حبور الجريري ومدير عام مديرية الديس الشرقية عبدالله التميمي وعدد من المسؤولين بالمحافظة والمديرية والهلال الأحمر الإماراتي، أن زيارة اللجنة الطبية تأتي في إطار حرص القيادة الإماراتية على دعم القطاع الصحي بحضرموت ومختلف القطاعات التنموية لأبناء المحافظة من أجل معالجة مشكلات الكهرباء وقطاع الصحة.

ورحب المسؤولون بمستشفيي قصيعر والريدة بهذه المبادرة الإماراتية لدعم القطاع الصحي بحضرموت وإرسال وفد من المختصين لتقييم احتياجات كل مستشفى والتعاون لطرح تصور استراتيجي للتطوير من أجل تقديم خدمات أفضل للمرضى بحضرموت.