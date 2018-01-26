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محمد بن زايد: أطماع و تدخلات خارجية تحاول فرض مخططاتها وخلق الفوضى

المصدر:
  • أبوظبي ـــ وام
التاريخ:

محمد بن زايد خلال لقائه بول ريان ـــ تصوير: محمد الحمادي

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن دولة الإمارات وبالتعاون مع الأشقاء في المنطقة والأصدقاء في العالم تواصل جهودها في تثبيت أسس الأمن والاستقرار، وتعزيز التنمية والبناء لشعوب المنطقة. وأشار سموه خلال استقباله في أبوظبي، أمس، بول ريان، رئيس مجلس النواب الأميركي، إلى أن الأطماع الخارجية والتدخلات الإقليمية تحاول فرض سياستها ومخططاتها من خلال تشكيل التحالفات والاستقطابات الرامية إلى إضعاف الدولة الوطنية، وبالتالي خلق الفوضى وتنفيذ سياساتها العدوانية والتوسعية.

 

للتفاصيل اقرأ:

ـــ محمد بن زايد: الإمارات بالتعاون مع الأشقاء تواصل جهود تثبيت أسس الاستقرار في المنطقة

 

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