محمد بن زايد: أطماع و تدخلات خارجية تحاول فرض مخططاتها وخلق الفوضى

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن دولة الإمارات وبالتعاون مع الأشقاء في المنطقة والأصدقاء في العالم تواصل جهودها في تثبيت أسس الأمن والاستقرار، وتعزيز التنمية والبناء لشعوب المنطقة. وأشار سموه خلال استقباله في أبوظبي، أمس، بول ريان، رئيس مجلس النواب الأميركي، إلى أن الأطماع الخارجية والتدخلات الإقليمية تحاول فرض سياستها ومخططاتها من خلال تشكيل التحالفات والاستقطابات الرامية إلى إضعاف الدولة الوطنية، وبالتالي خلق الفوضى وتنفيذ سياساتها العدوانية والتوسعية.

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