قواتنا المسلحة تفكك ألغام الحوثي بالساحل الغربي في اليمن

ضيقت الانتصارات الأخيرة، التي حققها الجيش الوطني اليمني بإسناد من قوات التحالف الخناق على ميليشيات الحوثي، بعدما نجحت بإطلاق عملية عسكرية كبيرة في تعز، فيما فتحت جبهات عدة في صعدة، في وقت أبطل فريق الهندسة التابع للقوات المسلحة الإماراتية مفعول كميات كبيرة من الألغام والعبوات، تم العثور عليها في مستودعات تابعة للحوثيين في الساحل الغربي.

ونفذت قوات التحالف العربي، عمليات تمشيط، أسفرت عن العثور على مخازن أسلحة وقذائف وصواريخ تابعة لميليشيات الحوثي الإيرانية ومستودعات ضمت كميات كبيرة من الألغام والعبوات، التي تم إبطال مفعولها.

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