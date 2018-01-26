«موقوف» قطري يتآمر على السعودية في الاتحاد الآسيوي

كشف رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت، عن مؤامرة تقودها قطر للضغط على أعضاء المجلس التنفيذي بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، للتصويت ضد قرار اتحاد الكرة السعودي باللعب على أرض محايدة ضد فرق إيران وقطر في دوري أبطال آسيا، إذ يقود هذه المؤامرة نائب رئيس الاتحاد الآسيوي سعود المهندي الذي صدر بحقه إيقاف من لجنة القيم في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن مزاولة أي نشاط متعلق باللعبة لمدة عام لعدم تعاونه كشاهد، مستغلاً نفوذه في الاتحاد القاري، قبل اجتماع المجلس التنفيذي الذي سيعقد غداً للتصويت على قرار نقل مباريات الأندية والمنتخبات لملاعب محايدة.

وشدد عزت بحسب صحيفة «عكاظ» السعودية على أن الاتحاد السعودي لن يسكت على هذه التجاوزات، وخاطب رئيس الاتحاد الآسيوي بهذا الأمر، وأنه سيصعد الموضوع لأعلى سلطة قانونية في فيفا، مستنداً إلى تقارير عدم صلاحية اللعب على الأراضي الإيرانية والقطرية لدعمها الإرهاب والإرهابيين.