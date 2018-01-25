محافظ تعز : كابوس الإرهاب الكهنوتي الحوثي في طريقه إلى مزبلة التاريخ

دعا أمين أحمد محمود محافظ محافظة تعز اليمنية أبناء المحافظة إلى الوقوف صفا واحدا إلى جانب الجيش الوطني خلال شروعه في تنفيذ عملية عسكرية واسعة مدعومة من قوات التحالف العربي لتحرير المحافظة من ميلشيات الحوثي الإيرانية.

و أكد المحافظ في بيان أصدره بهذه المناسبة و حصلت "وام" على نسخة منه " أن كابوس الإرهاب الكهنوتي الحوثي في طريقه إلى مزبلة التاريخ وأن فجرا جديدا ومستقبلا زاهرا يليق بتضحياتكم وطموحاتكم في طريقه إلى الشروق".

وقال إن الجيش الوطني قرر الشروع بعملية عسكرية واسعة مدعومة من قوات التحالف العربي لتحرير محافظتنا و إجتثاث المليشيات الحوثية الكهنوتية التي جثمت على أنفاسكم لهذه السنوات الثلاث الثقيلة والمأساوية .

وأضاف :" في هذه اللحظات المجيدة أتوجه إليكم و أدعوكم للوقوف صفا واحد إلى جانب إخوانكم وأبنائكم في القوات المسلحة الذين يسطرون الآن أروع لحظات التضحية والفداء .. كما أتوجه بنداء أخير لإخواننا وأبنائنا في المناطق الواقعة تحت نفوذ ميليشات الكهنوت الحوثية لأن يهبوا لنصرة إخوتهم في الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وأن ينتفضوا ويثأروا لكرامتهم وحريتهم .

محافظ تعز : كابوس الإرهاب الكهنوتي الحوثي في طريقه إلى مزبلة التاريخhttps://t.co/VyKGtfWvPv#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/ESAbdxvj5K — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٢٥ يناير، ٢٠١٨

وأكد محافظ محافظة تعز اليمنية أن الجيش الوطني قادم إليكم فكونوا الدعم والغيث والسند.. وقال إنه " في هذه اللحظة التاريخية التي يشارك في صنعها أشقاؤنا الكرام في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية والسعودية والإمارات العربية المتحدة .. بإسمكم جميعا رجالا و نساء وأطفالا أوجه الشكر الجزيل لهم ونعدهم بأننا لن ننسى تضحياتهم وبسالتهم ودعمهم الكبير ووقوفهم معنا وإلى جانبنا في هذا المنعطف التاريخي من حياة شعبنا".

وأضاف أمين أحمد محمود : " أبشركم بأن ليل الإمامة و كابوس الإرهاب الكهنوتي الحوثي في طريقه إلى مزبلة التاريخ .. و أحييكم يا أبناء سبأ و حمير أشد على أياديكم .. المجد لكم و النصر حليفكم".