قوات التحالف تعثر على مستودعات للأسلحة تابعة لميلشيات الحوثي الإيرانية

نفذت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية عمليات تمشيط خلال عملية تقدم قوات الشرعية في الساحل الغربي اليمني.

وأسفرت العمليات عن العثور على مخازن أسلحة وقذائف وصواريخ تابعة لميلشيات الحوثي الإيرانية ومستودعات ضمت كميات كبيرة من الألغام والعبوات التي تم إبطال مفعولها من قبل فريق الهندسة التابع للقوات المسلحة الإماراتية وأجهزة اتصال لاسلكي حديثة تستخدمها ميلشيات الحوثي الإيرانية لتنفيذ أعمالها الإرهابية في الأراضي اليمنية.

قوات التحالف تعثر على مستودعات للأسلحة تابعة لميلشيات الحوثي الإيرانيةhttps://t.co/BEeDz4JbNk#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/0Kjlqv9Lu1 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 25, 2018

وتمت السيطرة على المستودعات عقب هروب مليشيات الحوثي الإيرانية ونجاح قوات الشرعية في تحقيق تقدم ملحوظ في جبهه الساحل الغربي.

وتواصل قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن وبمشاركة بارزة من القوات المسلحة الإماراتية عملياتها في الساحل الغربي اليمني وتوفيرها الإسناد والدعم العسكري لقوات الشرعية في اليمن خلال تقدمها نحو مناطق الساحل الغربي.