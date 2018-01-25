تدشين مركز الملك حمد العالمي للحوار بين الأديان مارس المقبل

نظمت جمعية «هذه هي البحرين» مؤتمراً كبيراً بمدينة بومباي الهندية، بالتعاون مع مؤسسة سايمون وزينثال الأميركية، وبحضور عدد من ممثلي الديانات المختلفة والأكاديميين والدبلوماسيين من مختلف دول العالم.

وأعلنت بتسي ماثيسون، من جمعية «هذه هي البحرين»، أن الافتتاح الرسمي لمركز الملك حمد العالمي للحوار بين الأديان والتعايش السلمي سيكون في 14 مارس 2018، برعاية العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأوضحت ماثيسون أن هدف «هذه هي البحرين» إبراز نمط الحياة البحريني المتعدد الثقافات، وفلسفة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الحكيمة، بتعزيز التعايش والتسامح، لأنهما الخلاص الوحيد من التطرف والإرهاب.

وأشارت بكلمتها إلى ثلاثة مشاريع فريدة، هي الأولى من نوعها في العالم، جاءت لتعزز رؤية العاهل البحريني في التعايش والتسامح، وهي إعلان مملكة البحرين كرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي في جامعة سابينزا في روما، وأخيراً مركز الملك حمد العالمي للحوار بين الأديان والتعايش السلمي.

وأضافت أنه منذ الإعلان الدولي الرسمي عن إنشاء مركز الملك حمد العالمي في لوس أنجلوس في سبتمبر 2017، تلقت الجمعية العديد من الرسائل الإيجابية الداعمة من الزعماء الدينيين والأكاديميين والسياسيين ورؤساء الدول من جميع أنحاء العالم الذين يتوقون للمشاركة في هذا المشروع الرائد.