التحالف يضبط صواريخ «زلزال» ويطلق جسر إغاثة اليمن

المصدر:
  • عواصم - البيان، وكالات
التاريخ:

قوات الشرعية تتقدم في محافظة الجوف | تصوير: علي جعبور

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شارك سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، في الاجتماع التشاوري الذي دعا إليه بوريس جونسون، وزير خارجية بريطانيا، بمقر سفارة المملكة المتحدة في باريس، وجرى خلاله بحث الأوضاع في المنطقة وسبل التعاون لمواجهة التحديات، وخصوصاً دعم التدابير المتخذة في الأسابيع الأخيرة، لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن.

وانطلق من مدينة الرياض، أمس، الجسر الجوي، الذي أعلن عنه التحالف العربي، صوب مدينة مأرب لإغاثة جميع المحافظات اليمنية.

ميدانياً، ضبط الجيش اليمني بمساندة التحالف 13 صاروخاً من نوع زلزال1، بعد تحرير مناطق قرب مدينة اليتمة التابعة لمنطقة الجوف، في وقت حققت قوات الشرعية تقدماً كبيراً أمس، ودحرت ميليشيات الحوثي في العديد من جبهات القتال، وفقاً لبيان عسكري وزعه المركز الإعلامي للجيش الوطني.

 

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