قرقاش يدعو إلى حلول محلية لأزمات المنطقة ودحر الإرهاب

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنه يجب محاربة التشدد، والعمل على أن تكون دول المنطقة دولاً طبيعية بابتكار حلول محلية.

وأضاف، خلال مشاركته في ندوة على هامش منتدى «دافوس»: «علينا الانتصار في الحرب على الإرهاب، ووقف تمويل التشدد».

وأكد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، خلال الندوة، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يريد أن تأخذ المملكة مكانها الحقيقي بين مصاف الدول، ولتحقيق ذلك يجب أن يكون التغيير شاملاً، مشيراً إلى أن إيران نشرت الطائفية، والثورة الخمينية غيّرت الشرق الأوسط نحو الأسوأ.

أما وزير الخارجية البحريني خالد آل خليفة فقال: «هناك فقدان للثقة مع إيران». وأضاف أن «على إيران أن تغير تصرفاتها، وتكون جزءاً من التحالف الدولي لحماية المنطقة».

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