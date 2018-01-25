الكويت تنفي استدعاء سفير السعودية

نفت الكويت استدعاء السفير السعودي لديها، وجاء في خبر بثته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، «تعليقا على ما تم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن ما ذكر نقلا عن مصدر دبلوماسي، تضمن استدعاء وزارة الخارجية لسفير المملكة العربية السعودية الشقيقة للالتقاء بنائب وزير الخارجية خالد الجارالله، أوضح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، أن الوزارة لم تستدع السفير السعودي، وأن اللقاء يأتي في إطار اللقاءات المعتادة بين نائب وزير الخارجية والسفراء المعتمدين لدى دولة الكويت، وذلك للتباحث في شؤون العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة». وطالب المصدر متداولي تلك الأخبار بتحري الدقة قبل نشر أي أخبار.
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