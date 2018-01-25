بول رايان: واشنطن تشارك الرياض وجهة النظر بشأن خطر إيران

أكد رئيس مجلس النواب الأميركي، بول رايان، الذي يزور المملكة العربية السعودية حالياً، أن واشنطن تشارك وجهة النظر السعودية حول خطر التدخلات الإيرانية في المنطقة، مشيراً إلى تفهم دور المملكة في توطيد الأمن والاستقرار.

وبحث خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض أمس، مع رئيس مجلس النواب الأميركي، العلاقات الثنائية بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أن رئيس مجلس الشورى السعودي، عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، عقد أمس في الرياض اجتماعاً مع رايان استعرضا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون الثنائي على صعيد العلاقات البرلمانية.

وتطرق الطرفان خلال اللقاء إلى الوضع في المنطقة والتهديدات التي تواجهها، مشيراً إلى «ما يقوم به النظام الإيراني من تدخل سافر في شؤون بعض الدول العربية، وتاريخه الطويل في دعم الإرهاب وزعزعة الأمن في دول المنطقة من خلال دعم الميليشيات المسلحة الخارجة على القانون الدولي».

وشدد آل الشيخ خلال اللقاء «على أن السعودية لا تكنّ أي نوع من العداوة للشعب الإيراني». وأشار آل الشيخ إلى أن السعودية «قدمت المساعدات المادية والمعنوية للشعب اليمني الشقيق على مدى سنوات طويلة».

من جانبه، عبر رايان خلال اللقاء عن سعادته بزيارة المملكة، مشيراً إلى «أن هذه الزيارة تهدف إلى دعم العلاقات التي تربط بين البلدين ولا سيما العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى ومجلس النواب الأميركي وسبل تعزيزها في مختلف المجالات».