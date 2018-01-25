الميليشيات تحظر أكثر من 35 من وكالات الأمم المتحدة

أفادت مــــصادر بالأمم المتحدة بأن ميليشيات الحوثي حظرت أكثر من 35 من وكـــالات الأمم المتــحدة والوكـــالات الدولية ومنظمات إغاثة، من العمل في الأراضي التي استولوا عليها في اليمن.

وأوضحت المصادر وفقاً لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية، أن المتمردين الحوثيين، يزعمون أن هذه الوكالات تفتقر إلى التصاريح السليمة، مشيرة إلى أن المفاوضات جارية مع الميليشيات من أجل عودة عمل هذه الوكالات، وكان قد اختطفت ميليشيات الحوثي -في وقت سابق- موظفاً أممياً في العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرتها، عقب خروجه من مقر عمله في مكتب منظمة الهجـــرة الدولية التابعة للأمم المتحدة.