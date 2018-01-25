عبدالله بن زايد يشارك في اجتماع تشاوري حول قضايا المنطقة بباريس

شارك سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، في الاجتماع التشاوري الذي دعا له بوريس جونسون وزير خارجية بريطانيا بمقر سفارة المملكة المتحدة في باريس. وشارك في الاجتماع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ووزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون. وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع في المنطقة وسبل التعاون لمواجهة التحديات القائمة. وحضر الاجتماع عمر سيف غــــباش سفير الدولة لدى الجمهورية الفرنسية.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية، عن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية لم تسمّه، قوله «تحدثنا عن الأهداف المشتركة الحاسمة في اليمن، وهي قبل كل شيء دعم التدابير المتخذة في الأسابيع الأخيرة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية» في إشارة إلى وصول أربع رافعات لميناء الحديدة بتمويل أميركي، وإعلان التحالف العربي تمديد فتح الميناء 30 يوما إضافية لإيصال المساعدات للمحتاجين.

وأضاف «هذا ما يسمح لنا بمعالجة الأهداف الأخرى» المتمثلة بإيجاد حل سياسي للنزاع واستراتيجية تهدف إلى مواجهة النفوذ الإيراني في هذا البلد دون أن يحدد طبيعة الحل أو الاستراتيجية المتوقعة. وقبل الاجتماع كان وزير الخارجية البريطاني قد قال في بيان «إن الصراعات في سوريا واليمن خلقت اثنتين من أسوأ الأزمات الإنسانية في عصرنا».

وأضاف «لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للنزاع، إلا أن الحلول السياسية السلمية التي يتم التفاوض بشأنها بعناية ستضع حداً للمعاناة».