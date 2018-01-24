قتلى بانفجار سيارتين في بنغازي

انفجرت سيارتان مفخختان، أمس، في مدينة بنغازي شرقي ليبيا، ما أسفر عن سقوط 30 شخصاً ما بين قتيل وجريح. وانفجرت سيارة أمام مسجد بيعة الرضوان ببنغازي، أحد أكبر المساجد بالمدينة أثناء خروج المصلين من صلاة العشاء. وأعقب ذلك انفجار سيارة ثانية. وقالت مسؤولة الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة ببنغازي، فادية البرغثي، إن المستشفى استقبل 30 حالة بين قتيل وجريح.
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