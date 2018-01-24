القحطاني:لا مصالحة مع قطر الداعمة للإرهاب

قال المستشار في الديوان الملكي السعودي، والمشرف على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية سعود القحطاني، إنه لن تكون هناك مصالحة مع قطر، مشيراً الى أن ما قاله بحق الشيخة موزة المسند، والدة أمير قطر الحالي، هو «كلمة حق بحق سموها».

وقال القحطاني في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: «في غداء مع أحد الصحافيين الأجانب، سألني عن تغريدتي التي تطرقت فيها للشيخة موزة المسند وعن تفسيره وعدد من المراقبين أنها بداية لمصالحة مع السلطة القطرية. شرحت له الأعراف العربية وأن ما قلته هو كلمة حق بحق سموها، أما تنظيم الحمدين فقد خسر كل خطوط الرجعة مع الدول الأربع.. باختصار: لا مصالحة».

وأكد سعود القحطاني في تغريداته الأخيرة أن «دماء جنودنا في الحد الجنوبي التي سفكت بسبب خيانة الحمدين ودعمهما للخلايا الإيرانية في العوامية. خستهم في التعامل مع البحرين مؤامراتهم على الإمارات والدماء التي أهدرت في مصر الكنانة وإعلام الظل الداعي لتفكك العرب وتقسيمهم، هذه جزء من جواب: لماذا لن تكون المصالحة مع التنظيم المارق». كما نشر مقطعاً من قصيدة الشاعر المصري أمل دنقل الشهيرة، والتي كانت بعنوان «لا تصالح».