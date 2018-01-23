«الهلال الإماراتي» تؤمّن الاحتياجات الطبية في شبوة

واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي دعمها للقطاع الصحي والمنشآت والمراكز الطبية والمستشفيات المركزية والعامة في المحافظات اليمنية المحررة في إطار جهودها الإنسانية الرامية إلى تخفيف العبء عن كاهل الشعب اليمني الشقيق.

وزودت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي المستشفى العام بمديرية حبان في محافظة شبوة بدفعة من الأدوية والمستلزمات الطبية في إطار خطة لتأمين الاحتياجات الطبية الضرورية وتوفيرها لخدمة أهالي وسكان المديرية بشكل مجاني، وفقاً لما صرح به محمد سيف المهيري رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي بمحافظة شبوة.

وقال المهيري، خلال تسليم الدفعة الدوائية، إن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تكثف عملها الإنساني في محافظة شبوة عبر تنفيذ سلسلة من المساعدات الإنسانية التنموية والغذائية والعلاجية لأهالي وسكان المحافظة تلبية لاحتياجاتهم ومساعدتهم على مجابهة الوضع الإنساني المتدهور اقتصادياً وصحياً، لافتاً إلى أن القطاع الصحي في عموم الساحة اليمنية يشهد شحاً شديداً في الأدوية والمستلزمات الطبية مع ارتفاع خطير لمؤشر انتشار الأمراض والأوبئة وزيادة أعداد المرضى.

إشادة

من جانبه أشاد محمد سالم مشفر مدير عام مديرية حبان، خلال عملية التسليم التي حضرها الملازم محمد التومة القميشي مدير أمن مديرية حبان وعدد من المختصين بالمستشفى والمديرية، بدعم دولة الإمارات المتميز والسخي عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في عموم اليمن لاسيما وأن هذه المساعدات تأتي في هذا الظرف العصيب الذي يعيشه الشعب اليمني.

بدوره أعرب بلعيد سالم البوحر مدير مستشفى حبان العام عن بالغ شكره لدولة الإمارات ولهيئة الهلال الأحمر على هذه الدفعة من الأدوية التي جاءت متزامنة مع حاجة المرضى الماسة لها، وأكد أن هذه الشحنة ستعمل على سد احتياجات الأهالي والسكان بمديرية حبان وتتيح للمستشفى مواصلة أداء واجباته الإنسانية تجاه المرضى، بينما أكد الشيخ علي الجساري أحد وجهاء المديرية أن هذا الدعم السخي ليس بجديد على الأشقاء في الإمارات حكومة وشعباً.