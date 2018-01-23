«الخوذ البيضاء»: النظام استخدم الكلور في الغوطة

اتهم عمال إنقاذ في جيب تسيطر عليه المعارضة السورية شرقي دمشق القوات الحكومية باستخدام غاز الكلور خلال قصف المنطقة، أمس، في وقت قتل 9 أشخاص بقصف شنته المعارضة على حي باب توما في دمشق.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 21 شخصاً على الأقل عانوا من الاختناق. وقالت منظمة الدفاع المدني السوري التي تعرف باسم «الخوذ البيضاء» وتعمل في الأجزاء الخاضعة لسيطرة المعارضة في البلاد، إن 21 مدنياً بينهم نساء وأطفال أصيبوا بعد أن استخدم النظام السوري غاز الكلور في قصف مدينة دوما في الغوطة الشرقية.

وقالت مديرية الصحة في المناطق الخاضعة للمعارضة في منطقة دمشق إن الأعراض تشير إلى‭‭ ‬‬استنشاق المصابين غاز الكلور. وأضافت أن المصابين قالوا إن الرائحة في موقع الهجوم تشبه رائحة الكلور.ونقل المرصد عن مصادر طبية محلية ومصادر أخرى، أن غازات استخدمت في هجوم صاروخي عند الفجر في مدينة دوما ما تسبب في حالات اختناق.

وأضاف المرصد أن غاز الكلور استخدم أيضاً في هجوم صاروخي الأسبوع الماضي على الجيب. وقال شاهد في المنطقة إن السكان فروا من موقع الهجوم ويتلقون علاجاً من مشاكل في التنفس في مراكز طبية.

وقال رئيس قسم الإسعاف في مستشفى ريف دمشق، وهو طبيب عرف عن نفسه باسم باسل، إن المصابين «يعانون من تهيج قصبي وضيق في التنفس واحمرار العينين». وأضاف «ظهرت عليهم رائحة تشبه رائحة ماء الجافيل أو الكلور وتم نزع ملابسهم».

في المقابل، نقل التلفزيون الرسمي السوري عن مصدر في قيادة الشرطة بدمشق قوله إن جماعات مسلحة قصفت حي باب توما القديم بدمشق، ما أدى إلى مقتل تسعة مدنيين. وقال التقرير إن القصف أسفر أيضاً عن إصابة 21 آخرين.