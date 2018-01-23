وسيط الأمم المتحدة باليمن يتنحى نهاية فبراير

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، "الاثنين"، إن وسيط المنظمة باليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد سيتنحى عندما ينتهي عقده الحالي في نهاية فبراير، بعد نحو ثلاث سنوات في وظيفته.

وأضاف دوجاريك "في هذه اللحظة، ينصب تفكيره على الشعب اليمني الذي مزقه هذا الصراع والذي يتحمل واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية تدميرا في العالم".

وكانت الأمم المتحدة قد عينت ولد الشيخ أحمد وسيطا دوليا في 25 أبريل 2015 خلفا لجمال بنعمر الذي قدم استقالته، بعد فشل الجهود الرامية لإنهاء النزاع الناجم عن انقلاب ميليشيات الحوثي الموالية لإيران.