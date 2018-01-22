قرقاش في كلمة الإمارات بمجلس حقوق الانسان: جاهزون لمنع كل من يحاول نشر الكراهية

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 أكد معالي الدكتور أنور قرقاش  وزير الدولة للشؤون الخارجية أن سياسات التقسيم على أساس الجنس أو العرق لا مكان لها في الإمارات.

وأضاف معاليه في كلمة الإمارات في مجلس حقوق الإنسان أن الإمارات جاهزة لمنع كل من يحاول نشر الكراهية، مؤكدا أن الإمارات يُنظر إليها كنموذج للتسامح في العالم العربي.

وتابع معاليه ان الإمارات ستستمر في بناء مؤسسات وطنية تحمي حقوق الإنسان وتدعمها.

 

وأضاف ان منفعة المرأة تؤدي إلى المنفعة العامة في المجتمع مشيرا الى تقدم الإمارات في عملها لتمكين المرأة على مستوى الإنجازات وملتزمون بتمكين المرأة ضمن استراتيجية عام 2021. وتابع : الإمارات اعتمدت قانونا جديدا عام 2017 لتأمين حماية إضافية للعاملين في المنازل مشيرا الى انه يجب توفير الفرص للشباب حتى لا ينجروا مع التطرف الذي أصاب المنطقة في الآونة الأخيرة.

واكد ان الامارات اعتمدت منذ عام 2015 قانونا يمنع التمييز على أنواعه ، كما نجحت في مواجهة إيديولوجيات خطيرة على الإنترنت. وكشف ان الإمارات من أكثر الدول تقديما لمساعدات إنسانية حول العالم. واضح ان الإمارات والسعودية ستقدّمان 3 مليارات دولار إضافية مساعدات إنسانية إلى اليمن.

واضاف انه يجب دعم حقوق الشعب الفلسطيني والإمارات تدعم إقامة دولة فلسطين المستقلة.

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النص الكامل لتقرير الإمارات المقدم لمجلس حقوق الإنسان

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