البيان تنشر النص الكامل لتقرير الإمارات المقدم لمجلس حقوق الإنسان

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة في تقريرها الثالث للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان على مواصلة جهودها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وذلك في إطار تشريعاتها وقوانينها الوطنية والتزاماتها الدولية.

وتعتزم الإمارات على المضي قدما نحو البناء على ما تم تحقيقه من إنجازات في مجال حقوق الإنسان، وتسعى بشكل إيجابي إلى المساهمة والتفاعل مع الممارسات العالمية الفضلى في هذا الشأن.

وتتطلع الإمارات إلى استمرار تعاونها مع مجلس حقوق الإنسان وآلية الاستعراض الدوري الشامل وأصحاب الولايات بما يساهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

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