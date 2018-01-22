حزب تونسي يعرض رئاسته على بن علي

أعلن شكري البلطي، رئيس الحزب الاشتراكي الدستوري، أن الحزب بصدد استكمال إجراءات لإعلان زين العابدين بن علي رئيساً للحزب في المنفى، ولو من طرف واحد.

وأكد البلطي، في تصريح لصحيفة «الشارع المغاربي»، أن الحزب كلّف المحامي وناطقه الرسمي سامي العبيدي بالاتصال بالمعني بالأمر، في إشارة إلى بن علي، لافتاً إلى أن الاتصالات ستتم عبر القنوات الرسمية، واصفاً هذه الخطوة بـ«الصعبة جداً». واعتبر الناطق أنه «من العيب أن يواصل بن علي العيش في المنفى»، مُبرزاً أن بقرار اختياره لرئاسة الحزب عدة اعتبارات.

ونفى أن يكون هذا الاختبار استفزازاً أو محاولة للفت الانتباه للحزب. كما أوضح البلطي أن القرار اتخذ من قِبل الهيئة السياسية للحزب، وأنه يندرج في نطاق المصالحة الشاملة بين جميع القوى الدستورية.