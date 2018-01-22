قوات الشرعية تنزع ألغام الحوثي وتفكك صواريخه في البقع

نزعت الفرق الهندسية في قوات الشرعية في اليمن، عشرات الألغام الأرضية والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية قبل طردها من المناطق المحررة في محور البقع بمحافظة صعدة معقلهم الرئيس أقصى شمال البلاد.

كما تمكنت وحدة التشكيل البحري التابع لقوات الشرعية اليمنية، من قتل 5 من عناصر مليشيات الحوثي خلال محاولتهم زرع ألغام بحرية، بالقرب من خط الملاحة الدولية، المحاذي لمدينة ميدي الساحلية التابعة لمحافظة حجة غربي البلاد. فيما كثفت ميليشيات ايران بمحافظة إب، أنشطتها الهادفة لإخراج سجناء السجن المركزي في المحافظة والزج بهم في معاركها بمختلف الجبهات، خاصة التي تشهد انهيارات كبيرة وتراجعاً أمام تقدم قوات الشرعية.

وقال مصدر عسكري يمني إن 4 زوارق بحرية تابعة للتشكيل البحري اشتبكت مع 3 زوارق تابعة للمليشيات الحوثية، وتم إحراق أحد الزوارق وعلى متنه 3 من عناصر تلك الميليشيات. كما تمكنت من السيطرة على الزورق الثاني بعد قتل اثنين على متنه وأسر عنصر آخر، فيما لاذ الزورق الثالث بالفرار.

وأضاف المصدر أن العمل جار لنزع تلك الألغام بصورة عاجلة «لما تمثله من خطورة كبيرة»، وذلك لقربها من خط الملاحة الدولي، بالإضافة إلى خطرها على حياة الصيادين وسكان الجزر.

من جهة اخرى تمكنت وحدة نزع الألغام والمتفجرات التابعة للواء 84 مشاة في البقع، تمكنت خلال اليومين الماضيين من نزع وتفكيك أكثر من 70 لغماً أرضياً وعبوة ناسفة.

وطهرت فرق نزع الألغام مساحات واسعة من التباب والمواقع والمرتفعات الجبلية في جبال أم العضب وعليب وعمود السعراء، إضافة إلى سوق البقع والخط الدولي، من جميع الألغام المزروعة والمتفجرات التي خلفتها الميليشيات الانقلابية.

وأوضح مصدر ميداني أن الألغام والمتفجرات المنزوعة تنوعت بين الألغام المضادة للأفراد والألغام المضادة للدروع والعربات والعبوات الناسفة محلية الصنع وبأحجام مختلفة. مؤكدا أن وحدة نزع الألغام بمساندة كاسحات الألغام التابعة للتحالف العربي تواصل مهامها في تأمين المناطق المحررة.

الزج بالسجناء في الجبهات

في الأثناء، كثفت ميليشيات الحوثي بمحافظة إب، أنشطتها الهادفة لإخراج سجناء السجن المركزي في المحافظة والزج بهم في معاركها بمختلف الجبهات، خاصة التي تشهد انهيارات كبيرة وتراجعاً أمام تقدم قوات الشرعية.

وبحسب مصدر من داخل السجن المركزي، فإن الميليشيات اتفقت مع عدد من السجناء على إخراجهم من السجن مقابل الذهاب للجبهات.

يذكر أنه سبق للميليشيات الحوثية أن أفرجت خلال الأعوام والأشهر الماضية عن عدد من السجناء الذين أرسلتهم لجبهات القتال، خصوصا المحكومين بالإعدام.

وتتزامن هذه العملية مع تحركات يقوم بها الحوثيون لفرض التجنيد الإجباري في عدد من المديريات لتعزيز صفوفها بعناصر من طلبة المدارس.

أما في محافظة الحديدة، فقد أفاد مصدر ميداني، أن أكثر من 20 مسلحاً من ميليشيات الحوثي الانقلابية، لقوا مصرعهم خلال الساعات الأخيرة، في غارات لمقاتلات التحالف العربي ومواجهات مع الجيش اليمني في أطراف مديريتي حيس والتحيتا بمحافظة الحديدة غرب البلاد. وأكد المصدر أن من بين القتلى نجل رئيس ما يسمى اللجان الثورية التابعة لميليشيات الحوثي بالحديدة، ويدعى نبيل عبدالرحمن.