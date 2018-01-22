النظام السوري يعلن استعادة 300 قرية

أعلن جيش النظام السوري استعادته 300 قرية، بعد أن أعلن سيطرته الكاملة على مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وذكرت القيادة العامة للجيش السوري، في بيان: «استعادت قواتنا، بالتعاون مع القوات الرديفة، السيطرة على مطار أبو الظهور العسكري، و300 قرية وبلدة في المنطقة الممتدة بين أرياف حماة وإدلب وحلب، بعد تدمير آخر تجمعات وتحصينات التنظيمات الإرهابية فيها».

وأكدت قيادة الجيش السوري أن وحدات الهندسة تفكك وتزيل الألغام والمفخخات والعبوات الناسفة التي زرعها الإرهابيون في المنطقة.

وأوضحت القيادة العامة للجيش أن الأعمال القتالية التي خاضتها وحداتنا المقاتلة «أدت إلى تدمير وحدات النخبة من التنظيمات الإرهابية لما يسمى تنظيم جبهة النصرة والفصائل المرتبطة به، وشكلت ضربة قاصمة لها ولداعميها الإقليميين والدوليين».

كان الجيش السوري والقوات الموالية له دخلوا، أول من أمس، مطار أبو الظهور العسكري من الجهة الجنوبية، بعد معارك عنيفة مع مسلحي المعارضة، شنّ خلالها سلاح الجو السوري والروسي مئات الغارات.

ويعتبر مطار أبو الظهور ثاني أكبر مطار عسكري سوري في الشمال السوري، وسيطرت عليه فصائل المعارضة في سبتمبر 2015، ويوجد فيه 22 مدرجاً، ويبعد 50 كيلومتراً عن مدينة إدلب، وتبلغ مساحته 8 كيلومترات مربعة تقريباً.