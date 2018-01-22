علي صالح عفاش يعلن انضمامه للشرعية اليمنية

أعلن اللواء علي صالح عفاش الحميري الأخ غير شقيق للرئيس اليمني السابق الذي اغتاله الحوثيون علي عبدالله صالح، أمس وقوفه مع الشرعية ضد ميليشيا الحوثي . وأكد في لقاء مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في مقر إقامة الأخير بالرياض، دعمه لقيادة الوطن الشرعية ممثلة بالرئيس هادي، «وصولاً إلى استعادة البلد تحت راية الشرعية وبدعم وإسناد دول التحالف العربي».

ورحب هادي بالتحاق اللواء علي صالح عفاش بقوات الشرعية، تأكيداً على مواقفه الثابتة والداعمة للشرعية في مختلف المنعطفات والمراحل والظروف. كما أكد على أهمية وحدة الصف اليمني في مواجهة أعدائه من الميليشيات الحوثية ا التي وصف أفكارها وأجندتها بـ«الطائفية بالدخيلة التي لن يقبل بها الشعب اليمني».