الملك سلمان يأمر بمنزل وسيارة لسعودي فقد 7 أفراد من أسرته

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أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز بتأمين منزل وسيارة للمواطن سامي بن محمد علي النعمي ، الذي فقد 6 من أبنائه وزوجته في حادث مروري الخميس الماضي بمركز الكدمي التابع لمحافظة صبيا بمنطقة جازان، وفقا لوكالة واس.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا صورًا مؤثرة للمواطن سامي النعمي وهو يودع أبناءه الستة وزوجته الذين قضوا في حادث مروري أليم.

وسجلت السلطات السعودية 7 وفيات في الحادث الذي وقع بين سيارة وقلاب.

وبحسب التقارير الطبية، فإن الجثث كانت لـ3 أطفال و3 نساء، وجميعهم ابناء وبنات سامي النعيمي، كما توفيت بالحادث ذاته زوجته فاطمة ماطر.

 

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