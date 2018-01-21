تركيا تدشّن هجوماً ضارياً على عفرين

دشّنت تركيا رسمياً عملية «غصن الزيتون» في عفرين شمال سوريا، إذ شنّت ضربات جديدة على الأكراد، ملوّحة بعملية أخرى قريباً في منبج، وفق ما أعلنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال إنّ بلاده لن تكون في أمان، ما دامت سوريا غير آمنة، متوعداً بتطهير ما أسماه دنس الإرهاب الذي يحاول تطويق تركيا حتى حدود العراق. وأكّد الجيش التركي أنّ عملية «غصن الزيتون»، تهدف لإرساء الأمن والاستقرار على الحدود وفي المنطقة، وإنقاذ شعب المنطقة من قمع وظلم من أسماهم الإرهابيين.

وقال الجيش التركي إن ضرباته جاءت رداً على نيران أطلقها مسلحو الحزب من عفرين. إلى ذلك، قالت قوات «سوريا الديمقراطية»، إن تهديد تركيا المفاجئ وغير المبرر بمهاجمة عفرين، يغامر بعودة تنظيم داعش، مشيرة إلى أنّها لا تجد خياراً أمامها سوى الدفاع عن نفسها.

وأعربت روسيا عن قلقها حيال العملية التركية، وقالت إنها ستدعم سوريا دبلوماسياً، وستطلب من الأمم المتحدة دعوة تركيا لوقف عمليتها.

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