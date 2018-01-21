بدء إيداع ملفات الترشح للرئاسة في مصر

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر عن فتح المجال لتلقي طلبات الترشح في الانتخابات الرئاسة ابتداء من أمس وحتى 29 يناير الجاري، فيما أعلنت الجامعة العربية عن مشاركتها ببعثة في متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية المقرر إجراؤها خلال الفترة من 26 - 28 مارس المقبل.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات قائمة المستندات المطلوبة للترشح في الانتخابات الرئاسية بالحصول على تزكيات من 20 نائبا برلمانيا أو الحصول على 25 ألف تأييد مكتوب من المصريين الذين يحق لهم التصويت في 15 محافظة على الأقل. وأكد المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات علاء فؤاد أنه يحق للراغبين في الترشح أن يتقدموا بأنفسهم أو عن طريق وكلاء عنهم بموجب توكيل رسمي، لتسليم الأوراق والمستندات التي حددتها الهيئة. من جهته،أعلن رئيس الأركان المصري الأسبق سامي عنان ترشحه بعد ساعات فقط من تأكيد السيسي علناً نيته الترشح لولاية ثانية

مشاركة الجامعة

في الأثناء، أكدت الجامعة العربية مشاركتها ببعثة في متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية، وأوضحت بأن هذه المشاركة تأتي في إطار الحرص الكبير الذي توليه لمواكبة هذا الاستحقاق الانتخابي الهام الذي يأتي كخطوة هامة في تعزيز مسيرة الديمقراطية والحكم الرشيد في مصر .

وقال البيان إن أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية كلف د.هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال برئاسة البعثة التي يجري تشكيلها حالياً من مجموعة من موظفي الأمانة العامة من مختلف الجنسيات العربية والذين سيتم توزيعهم على عدد من المحافظات المصرية خلال أيام الاقتراع وفقاً لخطة انتشار ستعد خلال الفترة المقبلة. إلى ذلك،أعلنت القوات المسلحة المصرية أمس القضاء على إرهابي شديد الخطورة وسط سيناء تدميرها 5 أوكار للإرهابيين.