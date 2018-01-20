السعودية تعترض صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون على نجران

قدّم نواب أميركيون، أول من أمس، مشروع قانون، ينص على تشديد الاتفاق النووي الموقع في العام 2015 مع إيران، وعلى إعادة فرض عقوبات ضدها في حال عدم احترام طهران للمتطلبات الجديدة.