السعودية تعترض صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون على نجران

المصدر:
  • العربية
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اعترض الدفاع الجوي السعودي، صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون على نجران.

وكانت قوات الدفاع الجوي السعودي، قد اعترضت الثلاثاء، صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون على جازان.

ونجحت القوات السعودية في تدمير  الصاروخ قبل أن يصل إلى هدفه.

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