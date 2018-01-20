السعودية تعترض صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون على نجران

اعترض الدفاع الجوي السعودي، صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون على نجران.
وكانت قوات الدفاع الجوي السعودي، قد اعترضت الثلاثاء، صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون على جازان.
ونجحت القوات السعودية في تدمير الصاروخ قبل أن يصل إلى هدفه.
اعترض الدفاع الجوي السعودي، صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون على نجران.
وكانت قوات الدفاع الجوي السعودي، قد اعترضت الثلاثاء، صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون على جازان.
ونجحت القوات السعودية في تدمير الصاروخ قبل أن يصل إلى هدفه.
اعترض الدفاع الجوي السعودي، صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون على نجران. وكانت قوات الدفاع الجوي السعودي، قد اعترضت
ذكرت مصادر في العاصمة اليمنية صنعاء، السبت، إن ميليشيات الحوثي الإيرانية رفضت الكشف عن مصير أكثر من 15 فتاة قام مسلحوها
تظاهر مئات من اللاجئين الروهينغا، أمس، في بنغلادش احتجاجاً على البرنامج المعد لحملهم على العودة إلى ميانمار المجاورة والتي فروا منها بأعداد كثيفة العام الماضي.
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نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي «إف بي آي» صوراً لأربعة مشتبه بهم في عملية خطف طائرة «بان أميركان» في مدينة كراتشي الباكستانية عام 1986، تظهرهم في سن متقدمة.
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اقترح مبعوثون أفارقة لدى الأمم المتحدة، أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقادة من دول القارة في إثيوبيا الشهر الجاري،