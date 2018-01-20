أنقرة تبدأ عملية عفرين في سوريا

على الرغم من المناشدات الأميركية، أعلنت تركيا أمس، على لسان وزير دفاعها نور الدين جانيكلي، بدء عملية عسكرية في عفرين شمالي سوريا، فيما نفى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأنباء حول مغادرة المراقبين العسكريين الروس المدينة السورية.

وقال في مقابلة تلفزيونية، إن عملية عفرين «بدأت فعلياً» بقصف عبر الحدود، لكن لم تتحرك أي قوات إلى المنطقة. من جهتها، ذكرت وحدات حماية الشعب الكردية أن القوات التركية أطلقت نحو 70 قذيفة على قرى كردية في عفرين. وأعرب لافروف خلال مؤتمر صحافي في نيويورك عن أسفه لاتباع واشنطن نهج المواجهة بدلاً من الحوار العادي مع روسيا.

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