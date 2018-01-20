موجة برد تضرب دول المنطقة

شهد عدد من دول المنطقة منخفضاً جوياً مصحوباً بتساقط أمطار، شمل لبنان وسوريا وفلسطين والأردن وشمال شرقي مصر. وهطلت أمطار غزيرة على المناطق الساحلية في لبنان وتساقطت الثلوج على المناطق الجبلية، وسجلت سرعة الرياح أرقاماً قياسية في المناطق الداخلية. وكشفت جوسلين فارس من مصلحة الأرصاد الجوية في مطار بيروت الدولي، أنّ سرعة الرياح وصلت إلى 110 كلم في الساعة، بينما سجلت نحو 95 كلم في الساعة في بيروت.

وكشف خبراء أرصاد عن أن المملكة العربية السعودية ستتأثر بمنخفض جوي ماطر في الأسبوع المقبل وسط توقعات بسقوط ثلوج في المناطق الشمالية من المملكة، وقالوا إن الأجواء الباردة قد تمتد إلى دول أخرى في المنطقة.

كما توقع الخبراء أن تتأثر أجزاء من مصر، ودول المغرب العربي بالمنخفض الجوي.