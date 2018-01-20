موسكو تدعو إلى قمة بين عباس ونتانياهو بلا شروط

دعت موسكو على لسان وزير خارجيتها سيرغي لافروف إلى عقد قمة بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في العاصمة الروسية من دون شروط مسبقة.

على صعيد آخر قال لافروف للصحافيين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك: إن قرار الولايات المتحدة حجب تمويل لوكالة «أونروا» سيقوض بشدة جهود تلبية احتياجات اللاجئين.

وجاءت تصريحات لافروف على خلفية إعلان الخارجية الأميركية تعليق مساعدات غذائية، بقيمة 45 مليون دولار لـ«أونروا» بعد أن تعهدت واشنطن الشهر الماضي تقديمها للفلسطينيين.

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