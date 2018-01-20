«ناتو» يكذّب مزاعم قطر بأنها حليف

ذكرت صحيفة «عرب نيوز» السعودية الصادرة باللغة الإنجليزية، أن حلف شمال الأطلسي (ناتو) نفى مزاعم وسائل الإعلام القطرية التي سعت إلى المبالغة فيما يتعلق باتفاقية تم توقيعها أخيراً مع الإمارة الصغيرة، والتي صورت أن مثل هذا الاتفاق يجعل من الدوحة حليفاً كاملاً.

وأشارت «عرب نيوز» إلى أنه في يوم الثلاثاء، أُعلن أن قطر وقعت «اتفاقاً أمنياً» مع (ناتو) بمقر الحلف في بروكسل، موضحة أنه في الواقع كان اتفاقاً منتظماً يوقعه (ناتو) مع عدد من الدول، وأن هذا كان واضحاً خلال بيان صحفي صدر على موقع الحلف.



وأورد بيان حلف الناتو عبر موقعه الإلكتروني، أن هذه الاتفاقات توقعها الدول شركاء ناتو التي ترغب في التعاون معه، مشيراً إلى أن الدول الأربع الشركاء في مبادرة إسطنبول للتعاون، وتتضمن: البحرين، والكويت، وقطر، والإمارات، وقعت اتفاقات أمنية فردية مع ناتو.