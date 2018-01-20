ميليشيات إيران تطرد المرضى لتأمين علاج جرحاها في إب

حولت ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران مستشفى الثورة العام في محافظة إب، إلى مركز خاص لعلاج جرحاها الذين يسقطون في جبهات تعز والساحل الغربي.

وقالت مصادر طبية، إن الميليشيات قامت باقتحام مبنى المستشفى، وطردت المرضى المدنيين، عقب وصول أعداد كبيرة من الجرحى وجثث القتلى الذين سقطوا جراء المعارك مع قوات الجيش الوطني والتحالف العربي في الحديدة وتعز.

وأضافت أن الميليشيات أجبرت الطاقم الطبي في المستشفى على التفرغ لعلاج جرحاها، وأجبرت المدنيين على المغادرة والتوجه إلى مستشفيات أخرى.

وأشارت المصادر إلى أن قيادات حوثية بارزة من ضمن الجرحى الذين وصلوا إلى أقسام الرقود في المستشفى وسط حراسة مشددة، مضيفة أن الميليشيات رفضت السماح أو البقاء للمرضى من المدنيين في تلك الأقسام.

وكانت ميليشيا الحوثي الانقلابية، اقتحمت الأسبوع الماضي مستشفى خاصاً، وعدداً من العيادات الطبية، بمحافظة إب، وسط اليمن. وقامت ميليشيا الحوثي باقتحام مستشفى «الجبلي»، في منطقة مفرق جبلة، جنوب المدينة، واختطاف عدد من الموظفين.

وأكدت المصادر، أن عمليات الاقتحام شملت عيادات طبية أخرى في ذات المنطقة، تحت مبرر البحث عن شباب إصلاحيين. فيما تشير مصادر أخرى، إلى أن علميات الاقتحام التي تقوم بها ميليشيات الحوثي للمؤسسات الطبية، تأتي في سياق محاولة فرض الإتاوات المالية الإجبارية على تلك المؤسسات، والتي تأتي متزامنة مع اختطاف تجار الذهب وملاك محلات الصرافة وكثير من التجار.